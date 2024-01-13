نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، والتي ستقام مساء اليوم السبت الموافق 13 من شهر يناير الجاري.

حيث من المقرر أن يتم افتتاح مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية هذا الموسم، مساء اليوم السبت، والتي ستقام بين منتخبي كوت ديفوار ضد غينيا بيساو.

مجموعات كأس أمم إفريقيا

المجموعة الأولى: ساحل العاج - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا



مواعيد مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا

تونس ضد نامبيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يناير، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

مالي ضد جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يناير، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.