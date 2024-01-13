نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب كوت ديفوار يؤكد غياب هالر أمام غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استبعد نجم بوروسيا دورتموند سيباستيان رومان هالر من المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023.

ويعاني هالر البالغ من العمر 29 عامًا من الإصابة منذ أن لعب لفريقه دورتموند ضد إف إس في ماينز في 19 ديسمبر، لكنه تم ضمه إلى تشكيلة الأفيال النهائية لهذه البطولة مع حصول المدرب جان لويس على تأكيدات بأن المهاجم سيكون متاحًا للبطولة.

تحدث جاسيت لوسائل الإعلام، في المركز الإعلامي الرئيسي بأبيدجان حيث أجاب على الأسئلة المتعلقة بالمباراة الافتتاحية للبطولة أمام غينيا بيساو على ملعب ألاسان واتارا مساء السبت.

وقال جاسيت: "غدًا، لن يكون هالر ضمن التشكيلة، لكن أمامنا خمسة أيام بين هذه المباراة والمباراة التالية أمام نيجيريا وسنرى كيف سيكون حاله".

وأضاف "نحن ضمن المواعيد النهائية. أجرينا أمس اختبارات طبية بالأشعة تحت الحمراء وعاد أطباؤنا سعداء للغاية. اللاعبان المصابان هالر وسيمون أدينغرا لاعب برايتون وهوف ألبيون، تمكنا من التدرب ولكن هذا جسم الإنسان ".

وواصل: "كل شيء على ما يرام وتم تحديد موعد مشاركتهم".

لم يفز منافس كوت ديفوار، فريق غينيا بيساو، يوم السبت، بأي مباراة في الحدث الكروي الأهم في إفريقيا، لكنهم يأملون في الظهور للمرة الرابعة على التوالي بين النخبة الأفريقية.

يقول جاسيت إنه على الرغم من غياب هالر، فإن فريقه يتطلع إلى البدء بشكل جيد لكنه لن يقلل من شأن خصومهم.

وواصل "نريد أن نبدأ بشكل جيد للغاية ولكن مع الاحترام الواجب لخصومنا ".

واختتم المدرب الفرنسي البالغ عمره 70 عاما: "لديهم لاعبون جيدون للغاية وخطيرون في الهجمات المرتدة لذا نحتاج إلى أن نكون لائقين فنيا ونسيطر على المباراة ونسجل العديد من الأهداف".