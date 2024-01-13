خاليدو كوليبالي: هذه النسخة ستكون الأفضل في التاريخ

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أحمد جودة - القاهرة - قال قائد أسود التيرانجا السنغالية، خالدو كوليبالي، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام ستكون الأفضل في التاريخ.

لعب مدافع تشيلسي السابق دورًا أساسيًا في فوز السنغال بالنسخة الأخيرة في الكاميرون، ويعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة هذه المرة.

خالدو كوليبالي: هذه النسخة ستكون الأفضل في التاريخ

وأضاف: أعتقد أن نسخة ساحل العاج ستكون الأفضل في تاريخ المسابقة لأن جميع الفرق الكبيرة حاضرة وعلى أتم الاستعداد ".

وأضاف: "سيظهر الصورة الحقيقية لكرة القدم الأفريقية، وأعتقد أن من سيفوز باللقب في النهاية سيستحق ذلك".

وتلتقي السنغال مع جامبيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة قبل أن تواجه أسود الكاميرون التي لا تقهر في المباراة الثانية.

