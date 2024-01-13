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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الجناح الغاني جوزيف بينتسيل، عن تفاؤله بشأن فرص البلاك ستارز ويهدف إلى الحصول على مكان في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقبل مباراة غانا الأولى أمام الرأس الأخضر يوم الأحد، شارك بينتسيل توقعاته مع الفريق الإعلامي للاتحاد الغاني لكرة القدم.

وبينما أعرب عن رغبته في وصول البلاك ستارز إلى النهائي، أكد على أهمية التعامل مع كل مباراة على حدة.

وقال بينتسيل في مقطع فيديو شاركه اتحاد غانا لكرة القدم: "توقعاتنا هي الفوز بمبارياتنا، والانتقال إلى المستوى التالي، والفوز بالمباريات التالية، ثم الوصول إلى النهائي، هذه توقعاتي ولكن مباراة واحدة في كل مرة".

جوزيف بينتسيل يتطلع إلى بلوغ غانا نهائي كأس الأمم الأفريقية

وعلى الرغم من التوقعات العالية، يدرك بينتسيل الحاجة إلى اتباع نهج مركّز وتدريجي للتنقل خلال البطولة بنجاح.

وبلغت غانا نهائي كأس الأمم الأفريقية آخر مرة قبل تسع سنوات في 2015، حيث خسرت بركلات الترجيح أمام ساحل العاج.

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج يوم السبت 13 يناير، يتطلع المشجعون لمعرفة ما إذا كان بإمكان بينتسيل والنجوم السوداء إحداث تأثير قوي، بدءًا من مباراتهم الافتتاحية ضد الرأس الأخضر يوم الأحد 14 يناير.

سيظهر الجناح للمرة الثانية في كأس الأمم الأفريقية بعد ظهوره في نسخة 2021 التي شهدت خروج غانا من دور المجموعات.

