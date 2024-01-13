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أحمد جودة - القاهرة -

وضع المدافع المغربي رومان سايس أهدافًا طموحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي تنظمها كوت ديفوار 2023.

رومان سايس: نجاح المغرب في كأس الأمم الأفريقية يعني التأهل للنهائي

أسود الأطلس، الذي وصل قبل الموعد المحدد إلى أبيدجان في 7 يناير، يتطلع إلى تحقيق الفوز في المجموعة السادسة التي تضم الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

بعد وصوله التاريخي لنصف نهائي كأس العالم، تسعى المغرب إلى إحراز لقب بطولة الكاف للمرة الثانية منذ فوزه الأخير في 1976.

وفي حديث إلى موقع الكاف، أكد سايس الذي يلعب في الدوري السعودي للمحترفين مع الشباب، تفهم الفريق للتوقعات، معربًا عن استعداده لجعل أمتهم فخورة.

وقال:" لقد وضعنا أهدافًا عالية لأنفسنا. نريد أن نخوض بطولة أمم أفريقية كبيرة. نحن نعلم أن الجميع ينتظرنا الآن بعد نهائيات كأس العالم 2022، وعلينا مسؤولية كبيرة للقيام بعمل جيد ".

وأضاف المدافع: “لذلك نريد أن نقيم منافسة كبيرة للمغرب وأن نجعل كل من يتابعنا فخورًا”.

وفي انتظار انطلاق البطولة، أكد سايس على الوصول المبكر للتأقلم مع الطقس والاستعدادات الدقيقة للفريق.

وتابع "نجاح المغرب في كأس الأمم الأفريقية يعني الذهاب إلى أقصى حد ممكن، وهذا يعني الوصول إلى نهاية البطولة. عندما نبدأ البطولة، علينا أن نذهب إلى أبعد ما يمكن، وأبعد ما يمكن هو النهائي ".

واستمر:" سنركز على مباريات المجموعة، ونتجاوز المجموعات، ثم سنتعامل مع كل مباراة على حدة بمجرد تحقيق هذا الهدف الأول. الهدف هو البقاء في كوت ديفوار لفترة طويلة ".

يبدأ أسود الأطلس مشوارهم يوم 17 يناير بمواجهة تنزانيا، تليها مباراتان ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا يومي 21 و24 يناير على التوالي.