نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة أندريه أيو تؤكد دعمها لغانا قبل الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت إيفون أيو، زوجة قائد غانا الإيفوارية أندريه أيو، عن دعمها للبلاك ستارز قبل كأس الأمم الأفريقية 2023.

إيفون متزوجة من أندريه لعدة سنوات ولديها طفلان، وتدعم غانا لتحقيق المجد في البطولة، على الرغم من أنها ذكرت أنها ستكون سعيدة أيضًا إذا فازت ساحل العاج.

وعندما سألتها قناة " كانال بالاس" عن ولائها، أجابت إيفون: "كونك من ساحل العاج، فمن المحتمل أن تطرح هذا السؤال كثيرًا. من ستدعم هذا العام؟".

وأضاف:" هذا العام، أدعم أندريه، إنه في المنتخب الغاني لكن إذا فازت ساحل العاج، سأكون سعيدًا جدًا جدًا أيضًا ".

مع وجود كل من ساحل العاج وغانا في المجموعتين A وB على التوالي، هناك احتمال لمواجهة في دور الـ16 إذا تأهل الفريقان.

يسعى أندريه أيو والبلاك ستارز إلى إنهاء صيام غانا عن الألقاب المستمر منذ 42 عامًا، مؤكدين على صعوبة كأس الأمم الأفريقية مقارنة بكأس العالم لكنهم يعبرون عن الوحدة والتصميم داخل الفريق لتحقيق الفوز في ساحل العاج.

