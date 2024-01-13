نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. غياب هالر عن أولى مباريات كوت ديفوار ونجم الفراعنة يكشف موقف مصر في كأس أمم إفريقيا ونجم الأهلي يقترب من إنجاز تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 13-01-2024 في السطور التالية:

أحمد حسن: إمام عاشور لديه فرصة في تكرار إنجاز حسني عبد ربه وهذا هو الحصان الأسود للفراعنة

تحدث أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن أبرز نجوم الفراعنة الذي يتوقع تألقهم بشكل كبير في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024، والتي تنطلق اليوم.

وأكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية وقائد الفراعنة عبر برنامج ملعب أون تايم سبورتس مع سيف زاهر:" نمتلك العديد من اللاعبين المؤثرين الذين يستطيعوا أن يظهروا بمستوى ملفت في كأس الأمم الإفريقية، ولكن أرى أن فتوح في حالته البدنية الكاملة سيكون مفتاح لعب مهم جدا في تشكيل منتخب مصر، وأفضله عن محمد حمدي في هذا المركز، رغم تحفظي على بعده الفترة الأخيرة وعدم مشاركته".

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مدرب كوت ديفوار يؤكد غياب هالر أمام غينيا بيساو

استبعد نجم بوروسيا دورتموند سيباستيان رومان هالر من المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023.

ويعاني هالر البالغ من العمر 29 عامًا من الإصابة منذ أن لعب لفريقه دورتموند ضد إف إس في ماينز في 19 ديسمبر، لكنه تم ضمه إلى تشكيلة الأفيال النهائية لهذه البطولة مع حصول المدرب جان لويس على تأكيدات بأن المهاجم سيكون متاحًا للبطولة.

تحدث جاسيت لوسائل الإعلام، في المركز الإعلامي الرئيسي بأبيدجان حيث أجاب على الأسئلة المتعلقة بالمباراة الافتتاحية للبطولة أمام غينيا بيساو على ملعب ألاسان واتارا مساء السبت.

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خاليدو كوليبالي: هذه النسخة ستكون الأفضل في التاريخ

قال قائد أسود التيرانجا السنغالية، خالدو كوليبالي، إن بطولة كأس الأمم الأفريقية هذا العام ستكون الأفضل في التاريخ.

لعب مدافع تشيلسي السابق دورًا أساسيًا في فوز السنغال بالنسخة الأخيرة في الكاميرون، ويعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة هذه المرة.

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مجدي عبد الغني: منتخب مصر قادر على الفوز بأمم إفريقيا لهذا السبب

أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، أن عدد اللاعبين المحترفين يمتحنا الأمل في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية.

وشدد على أهمية عدد المحترفين المتواجدين داخل صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "عدد اللاعبين المحترفين المتواجدين لدى منتخب مصر، يمتحنا الأمل في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية بقيادة محمد صلاح".