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أحمد جودة - القاهرة - أعرب اللاعب الدولي الغاني محمد قدوس عن سعادته ببدء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج.

محمد قدوس: لا استطع الانتظار حتى بداية الكان

سيشهد العرض القاري، الذي يمتد من السبت 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، 24 دولة، بما في ذلك النجوم السوداء، تتنافس على الكأس المرغوبة.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الأسود، الذي يصل إلى ساحل العاج يوم الأربعاء، مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة الرأس الأخضر يوم الأحد.

يبدو أن كودوس، الذي يلعب لفريق وست هام يونايتد في إنجلترا، قد استعاد لياقته الكاملة بعد التغلب على مخاوف الإصابة.

وفي رسالة إلى المشجعين الغانيين خلال جلسة تصوير مع الكاف، أعرب كودوس عن حماسه قائلًا: "مرحبًا بالجماهير الغانية، أنا سعيد لوجودي هنا. ولا أستطيع الانتظار حتى تبدأ البطولة. فلنذهب إلى غانا ".

ويهدف الفريق القوي في غرب إفريقيا إلى انتزاع الكأس القارية في الدولة المجاورة، مما يمثل نهاية لمسعى دام 42 عامًا.

غانا، التي تتمتع بتاريخ حافل بالنجاح في كأس الأمم الأفريقية، حيث فازت بأربعة ألقاب، آخرها في عام 1982، عازمة على اجتياز المنافسة، على أمل التغلب على الهزائم السابقة في النهائي، بما في ذلك تلك أمام ساحل العاج في عام 1992 ومصر في عام 2010، بالإضافة إلى تكرار الخسارة أمام ساحل العاج في 2015.