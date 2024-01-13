نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر أمام موزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر مع منتخب موزمبيق، يوم غد الأحد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



تُقام تلك المباراة بين منتخبي مصر وموزمبيق في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



ويقع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية، بجانب منتخبات "غانا - موزمبيق - كاب فيردي".



قائمة منتخب مصر



حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - علي جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدي.



خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.



خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

