نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. رسالة كهربا للجماهير وصبحي يكشف طلب صلاح المثير قبل مواجهة موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود عبد المنعم كهربا، نجم خط هجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إرسال رسالة إلى الجماهير المصرية قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا مساء اليوم بساحل العاج.

رسالة كهربا للجماهير

وتحدث كهربا عبر برنامج اللعيب قناة إم بي سي مصر قائلا:" نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه ومساندته لنا، كرة القدم مكسب وخسارة ولكن هدفنا الأول لقب البطولة".

وتابع:" الجميع هنا تحت شعار منتخب مصر ولا وجود لأي اهتمامات لألوان الأندية وأصبح بيننا عيش وملح دائم، ندافع عن أنديتنا طوال 90 دقيقة داخل الملعب وبعدها نصبح أصدقاء".

وواصل:" داخل المعسكرات نتحدث جميعا ونشارك الذكريات سويا وذلك أمر طبيعي لا يظهر للناس، ومهما حدث مشادة داخل الملعب تنتهي بانتهاء المباراة، نسعى للقضاء على التعصب لا يصح أن تخسر زميلك لأجل كرة القدم".

وأختتم:" نتمنى منكم دائما المساندة والدعم، يجب ترك أي خلاف مع اللاعبين جانبا ونساند منتخبنا بكل قوة وادعمونا كل شئ ننتظره منكم يصل لنا".

- صبحي يكشف رسالة صلاح

وأكد محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، أن محمد صلاح قائد الفراعنة دائما يصطحب جميع اللاعبين قبل وبعد المران، ويوجه لهم بعض النصائح الهامة، مؤكدا أنه طلب من جميع لاعبي المعسكر عدم استخدام الهواتف المحمولة ليلة المباراة والتركيز الكامل في البطولة فقط".

على جانب أخر، يخوض منتخب مصر الأول، أول مبارياته بدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، نساء غدا الأحد الموافق 14 يناير الجاري، أمام نظيره موزمبيق.