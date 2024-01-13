نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي تصعد لنصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهدت بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، تألق لافت للاعبي أندية وادى دجلة بمنافسات الرجال والسيدات، واقترب أبطال "وادى دجلة" من تحقيق لقب البطولة بعد صعود هانيا الحمامي للمباراة نصف النهائي، يأتي ذلك استكمالًا لريادة "وادى دجلة" للعبة الإسكواش محليًا وعالميًا، بفضل جهود الإدارة في تطوير مستوى اللاعبين باستمرار، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية والصعود لمنصات التتويج.

نجحت الدجلاوية هانيا الحمامي-المصنفة الثالثة عالميًا- في تحقيق الفوز على أمينة عرفي-المصنفة الـ16 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (12-10) (7-11) (11-4) (11-6)، ومن المقرر أن تلتقي "الحمامي" اليوم في نصف النهائي مع نوران جوهر المصنفة الـ2 عالميًا.

وتعد بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأول بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويشارك في البطولة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 5 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

