نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمواجهة دارمشتات أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق دارمشتات مع نظيره فريق بوروسيا دورتموند، اليوم السبت 13 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الألماني.



بوروسيا دورتموند ضد دارمشتات



تُقام المباراة بين فريقي دارمشتات وبوروسيا دورتموند في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



تذاع تلك المباراة بين فريقي دارمشتات وبوروسيا دورتموند عبر قناة بي إن سبورتس 5 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني، وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على هذا اللقاء.



يحل فريق بوروسيا دورتموند في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة، بينما يحل فريق دارمشتات في المركز الأخير برصيد 10 نقاط بعد مرور 16 جولة من عمر البطولة.



يذكر أن فريق باير ليفركوزن هو متصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة واحد عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

