نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمينيو يحث على الصبر ويعد بالنجاح قبل مباراة غانا الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه مهاجم منتخب غانا أنطوان سيمينيو رسالة تفاؤل وتشجيع للأمة بينما تستعد البلاك ستارز لمباراتها الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية 2023 ضد الرأس الأخضر.

سيمينيو يحث على الصبر ويعد بالنجاح قبل مباراة غانا

حيث تحمل كلمات سيمينيو ثقل ليس مجرد مباراة، بل التطلعات الجماعية لأمة متعطشة للمجد في كأس الأمم الأفريقية.

لم تكن النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية التي خاضتها غانا في الكاميرون أقل من التوقعات، مما ترك المشجعين محبطين.

الآن، مع انطلاق النسخة الرابعة والثلاثين، هناك أمل متجدد في أن يرتقي النجوم السود إلى مستوى الحدث ويكسروا الجفاف الذي دام أكثر من 40 عامًا في كأس الأمم الأفريقية الذي يطارد الأمة.

وتحدث سيمينيو، وهو شخصية بارزة في القوة الضاربة للفريق، لوسائل الإعلام معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق النجاح.

وقال في رسالة لوسائل إعلام الاتحاد الغاني لكرة القدم: "كن صبورًا، وكن مستعدًا للنجاح والاستمتاع، والأهداف والاحتفال عندما نفوز".

أكملت البلاك ستارز بالفعل دورتين تدريبيتين كاملتين في ساحل العاج، حيث قامت بضبط استعداداتها للمجموعة B الصعبة، والتي تضم خصومًا أقوياء مثل الفائزين بالأرقام القياسية مصر، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وفاز الأبطال أربع مرات باللقب آخر مرة في عام 1982 ويتطلعون إلى إنهاء الجفاف.