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أحمد جودة - القاهرة - "قبل انطلاقها بـ ساعات".. التفاصيل الكاملة عن كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار

"قبل انطلاقها بـ ساعات".. التفاصيل الكاملة عن كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، ساعات قليلة تفصل عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة التي تقام في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة، ويرغب الجماهير في معرفة كافة المعلومات عن البطولة.

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وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية والوطن العربي، عن بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 الذي يطلق عليها 2024، بسبب تأجيلها لهذا العام الجاري.

"قبل انطلاقها بـ ساعات".. التفاصيل الكاملة عن كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار

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"قبل انطلاقها بـ ساعات".. التفاصيل الكاملة عن كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 أو 2024 كما يطلق عليها، من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا

تنطلق بداية بطولة كأس أمم إفريقيا للمنتخبات الوطنية من يوم 13 يناير الجاري 2024، وتقام البطولة في كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا

وسوف تنتقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد الحاصل على حقوق بث المباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلومات عن بطولة كأس أمم إفريقيا

تقام بطولة كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024

تنطلق صافرة ماراثون الأمم الأفريقية يوم السبت 13 يناير الساعة 10 مساءً

بداية مشوار البطولة بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو بالمجموعة الأولى.

تقام كأس الأمم الأفريقية في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة.

تعد هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا هي رقم 34 في التاريخ

يشارك في البطولة 24 منتخب أفريقي

تضم المنتخبات 5 منتخبات عربية "مصر، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا".

يعد المنتخب الوطني المصري أكثر من توج باللقب بـ 7 ألقاب.

منتخب السنغال آخر من توج بكأس أمم إفريقيا نسخة 2022 على حساب منتخب مصر.

يحصل بطل كأس أمم إفريقيا على جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار.

يحصل صاحب الوصافة على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار.

يحصل صاحب المركزين الثالث والرابع على جائزة مالية قدرها 2.5 مليون دولار.

مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.

"قبل انطلاقها بـ ساعات".. التفاصيل الكاملة عن كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار

جدول مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا

ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن جدول مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، من خلال السطور التالية في التقرير التالي:-

مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس أمم إفريقيا

_ السبت 13 يناير 2024

كوت ديفوار وغينيا بيساو الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

_ الأحد 14 يناير 2024

نيجيريا وغينيا الاستوائية الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر وموزمبيق الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

غانا والرأس الأخضر الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

_ الإثنين 15 يناير 2023

السنغال وجامبيا الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

الكاميرون وغينيا الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجزائر وأنجولا الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

_ الثلاثاء 16 يناير 2024

بوركينافاسو وموريتانيا الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

تونس ونامبيا الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

مالي وجنوب إفريقيا الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

_ الأربعاء 17 يناير 2024

المغرب وتنزانيا الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

الكونغو وزامبيا الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الجولة الثانية بكأس أمم إفريقيا

_ الخميس 18 يناير 2024

غينيا الاستوائية وغينيا بيساو الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

كوت ديفوار ونيجيريا الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر وغانا الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

_ الجمعة 19 يناير 2024

الرأس الأخضر وموزمبيق الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

السنغال والكاميرون الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا وجامبيا الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

_ السبت 20 يناير 2024

الجزائر وبوركينا فاسو الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

موريتانيا وأنجولا الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

تونس ومالي الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

_ الأحد 21 يناير 2024

المغرب والكونغو الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

زامبيا وتنزانيا الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

جنوب إفريقيا ونامبيا الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة بكأس أمم إفريقيا

_ الإثنين 22 يناير 2024

غينيا الاستوائية وكوت ديفوار الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ونيجيريا الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرأس ومصر الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

موزمبيق وغانا الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

_ الثلاثاء 23 يناير 2024

غينيا والسنغال الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

جامبيا والكاميرون الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

موريتانيا والجزائر الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

أنجولا وبوركينا فاسو الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

_ الأربعاء 24 يناير 2024