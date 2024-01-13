نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء عزت: تصريح سيد معوض ضد بركات وحازم إمام غير موفق وفتح على نفسه أبواب جهنم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الناقد الرياضي علاء عزت، على تصريحات نجم الكرة المصرية السابق سيد معوض، ضد ثنائي مجلس اتحاد الكرة حازم إمام ومحمد بركات، بسبب اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية.

تصريحات علاء عزت

وقال عزت خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس" مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن حديث سيد معوض كان قاسي ولم يكن من المفترض أن يكون في وسائل الإعلام.

وأضاف، أن العلاقة بينهم أكبر بكثير من الحديث عبر وسائل الإعلام، وليس من حق سيد المعوض أن يحزن بسبب اختيارات المدربين.

وأكمل، هذا التصريح فتح "أبواب جهنم على نفسه"، لأن في معنى حديثه أن اختيارات المدربين تتم عن طريق الصداقات وهذا لا يليق بالكرة المصرية.



وتابع، التصريح لم يكن موفق خاصة وأن كلامه يدل على أن الصداقات والصحوبية هي التي تجعل الشخص يقود منتخب مصر بجميع الفئات العمرية.

واستكمل، أن سبب استبعاد سيد معوض وتفضيل وائل رياض "شيتوس" عنه، هو ابتعاد الأول عن التدريب واهتمامه بالإعلام، بينما الثاني كان متواجد مؤخرا مع ميكالي في المنتخب الأولمبي، وعلى أساس ذلك تم اختياره.