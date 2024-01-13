لاعبو جنوب إفريقيا يتألقون في جلسة تصوير استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2023

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أحمد جودة - القاهرة - خضع لاعبو منتخب جنوب إفريقيا لجلسة تصوير استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية 2023.

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" على مواقع تواصل الاجتماعى صور لاعبي منتخب جنوب إفريقيا عقب انتهاء جلسة التصوير.

تنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم اليوم السبت في نسختها رقم 34 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار .

تتضمن المجموعة الخامسة المشاركة في منافسات هذه البطولة كلا من منتخب جنوب إفريقيا، تونس،مالى،ناميبيا.

تألق بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا في جلسة تصوير بطولة أمم إفريقيا وتفاعلت جماهيره مع حركاته المميزة عند احراز الأهداف إبرازا لموهبته الكروية الاستثنائية.

وجاءت قائمة جنوب إفريقيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز - ريكاردو جوس - فيلي موثوا.

خط الدفاع: سيدين موبي - جرانت كيكانا - أوبيري موديبا - سياندا زولو - ترينس ماشيجو - خوليسو موداو - نكوسيناثي سيبسي - موثيوبي مافالا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - تابمانج موناري - ثابيلو ماكيسو - سفيفيلو سيتولي - جايدن آدامز - ثابيلو مورينا.

خط الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - زاكيلي ليباسا - أسوين أبوليس - ميهلالي مايامبيلا - إيفيدنيس ماكجوبا.

