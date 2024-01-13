نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي لاعبي المنتخب الأوليمبي علي هامش الندوة التثقيفية السابعة لمكافحة المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاعبي المنتخب الأوليمبي والجهاز الفني والإداري، علي هامش الندوة التثقيفية السابعة لمكافحة المنشطات، والتي نظمتها الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للاداء الرياضي ( الإدارة العامة للمنتخبات القومية، الإدارة العامة للكوادر الرياضية)، والإدارة المركزية للطب الرياضي "الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي"، بالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (NADO).

خلال الندوة، تم تسليط الضوء على أهمية مكافحة المنشطات في المجال الرياضي، وتم تبادل المعلومات والخبرات حول أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، كما تم تسليط الضوء على دور الأطقم الفنية والطبية والإدارية في توعية اللاعبين واللاعبات بمخاطر المنشطات وآثارها السلبية على الصحة والأداء الرياضي.

كما تناولت الندوة أهمية تطبيق قواعد وقوانين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، وضرورة الامتثال لهذه القواعد من أجل ضمان النزاهة والعدالة في المنافسات الرياضية، وتم توضيح الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها للكشف المنشطات والتحقق من سلامة اللاعبين واللاعبات.



ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التوعية ومكافحة المنشطات، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية للرياضيين، وتحقيق النجاح في المنافسات الرياضية الدولية، بالإضافة إلى سعي وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي بأهمية النزاهة والنمو الصحيح في المجال الرياضي، وتعزيز القيم الأخلاقية والرياضية لدى الرياضيين.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى التزام مصر بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات، ودعمها لجهود المنظمات الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن الوزارة تكثف جهودها للحد من انتشار المنشطات بين الرياضيين، وتعمل على توعية اللاعبين بمخاطر هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أهمية دور الوزارة والنادو في مكافحة المنشطات، للحفاظ على سلامة اللاعبين، وضمان العدالة في المنافسات الرياضية.

وأضاف "صبحي" أن هناك تعاون كبير وتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، لتطوير منظومة مكافحة المنشطات في مصر، وجعلها أكثر فعالية وكفاءة، مشددًا على أهمية دور اللاعبين في مكافحة المنشطات، من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لمكافحة المنشطات.

حضر اللقاء الدكتور سعيد حسب الله مدير عام علم النفس ومنسق البرنامج، الدكتور أحمد حمدي مدير عام المنتخبات، الدكتور محمد حمدي مدير عام الكوادر الرياضية، إيمان جمعة المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، والدكتور هيثم داوود عضو مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو".