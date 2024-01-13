نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صحيفة آس: نهائي السوبر الإسباني لحسم التفوق.. ميرور: سولسكاير يقترب من السويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 13-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



صحيفة آس

أنشيلوتي وتشافي متقلبان.. واجه كلا المدربين بعضهما البعض في ثماني مباريات تميزت بنتائج متغيرة بشكل غير عادي.. المدربان متساويان في آخر 4 مواجهات، وغدا في الرياض سيتفوق أحدهما.

موندو ديبورتيفو

تشافي يفكر بالعودة إلى خطة 4 وسط في الكلاسيكو.. دي يونج وجوندوجان مضمونة مشاركتهم واالمنافسة بين بيدري، روبيرتو وفيرمين.

ميرور

المدرب ​أولي جونار سولسكاير​ اقترب من العودة للتدريب مورشح بقوة لتدريب ​منتخب السويد​، منذ إقالته من منصبه في مانشستر يونايتد في 2021 لم يرتبط المدرب النروجي بأي فريق.