الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صحيفة آس: نهائي السوبر الإسباني لحسم التفوق.. ميرور: سولسكاير يقترب من السويد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صحيفة آس: نهائي السوبر الإسباني لحسم التفوق.. ميرور: سولسكاير يقترب من السويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 13-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم


صحيفة آس

أنشيلوتي وتشافي متقلبان.. واجه كلا المدربين بعضهما البعض في ثماني مباريات تميزت بنتائج متغيرة بشكل غير عادي.. المدربان متساويان في آخر 4 مواجهات، وغدا في الرياض سيتفوق أحدهما.

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 موندو ديبورتيفو

تشافي يفكر بالعودة إلى خطة 4 وسط في الكلاسيكو.. دي يونج وجوندوجان مضمونة مشاركتهم واالمنافسة بين بيدري، روبيرتو وفيرمين.

ميرور

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المدرب ​أولي جونار سولسكاير​ اقترب من العودة للتدريب مورشح بقوة لتدريب ​منتخب السويد​، منذ إقالته من منصبه في مانشستر يونايتد في 2021 لم يرتبط المدرب النروجي بأي فريق.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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