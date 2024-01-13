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أحمد جودة - القاهرة - كأس الأمم الإفريقية.. موعد حفل افتتاح البطولة والقنوات الناقلة للمباراة

كأس الأمم الإفريقية..تعرف على موعد افتتاح البطولة اليوم وطاقم تحكيم مباراة الافتتاح.

كأس الأمم الإفريقية، موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية، حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت دتفوار في الفترة مابين 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب كوت ديفوار مباراة متوسطة الليلة في افتتاح منافسات البطولة، حيث سيسبق المباراة حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويبحث الكثير من عشاق الكورة الأفريقية عن موعد بداية الحفل والقنوات الناقلة له، وفيما يلي نستعرض لكم موعد حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، والقنوات الناقلة له، وطاقم حكام المباراة.

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقية 2023 والنجوم المشاركين في الحفل

محمد رمضان

كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن ينطلق حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار مساء اليوم في تمام الساعة 8:25 دقيقة بتوقيت القاهرة، أي قبل انطلاق مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في الجولة الأولي من دور المجموعات بنحو ساعة ونصف، والتي من المقرر أن تقام في تمام العاشرة مساءًا.

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ومن المقرر أن يشارك في أحياء حفل البطولة عدد من النجوم الأفارقة والعرب وعلى رأسهم النجم المصري محمد رمضان، حيث نشر رمضان عبر حسابه الرسمى على فيس بوك تصريحات قال خلالها: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأننى العربى الوحيد فى الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدى هذا النجاح لجمهورى المصرى أولًا صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهورى العربى الغالى.. ثقة فى الله نجاح مستمر".

كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 القنوات الناقلة لحفل الافتتاح

كأس الأمم الإفريقية، ومن المنتظر أن يتم نقل إذاعة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم أفريقية 2023، عبر قناة بين سبورتس، حيث تعد هي الناقل الحصري للبطولة.

كأس الأمم الإفريقية 2023.. طاقم تحكيم مباراة الافتتاح

طاقم حكام مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

كأس الأمم الإفريقية، وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد أعلن عن تعين طاقم التحكيم المصري بقيادة الحكم أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمود أبوالرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثان ومحمد معروف حكما رابعا، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم فيديو ومحمود البنا حكم فيديو مساعد.

منتخب مصر

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أول مباراة له ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم غد الأحد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة أمام موزمبيق في المجموعة التي تضم غانا وموزمبيق وكاب فيردي، ويسعي المنتخب المصري لحصد اللقب في النسخة الحالية بعد غياب دام لمدة 13 عام عن أخر تتويج له في عام 2010 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.