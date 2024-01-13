منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم منتخب مصر تدريباته تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية.

يسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق الفوز على منتخب موزمبيق وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وخاض منتخب مصر مباراة ودية أخيرة أمام منتخب تنزانيا يوم الأحد الماضي على ستاد القاهرة وحقق منتخب مصر الفوز بهدفين دون رد.

موعد مباراه منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس الامم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة منتخب مصر وموزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولى من منافسات كأس الامم الإفريقية علي قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

