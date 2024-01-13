نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد: نلعب للفوز على موزمبيق وصلاح قائد نتعلم منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، إن أمم إفريقيا بطولة الكبار وبطولة صعبة ونلعب كل مباراة كانّها بطولة منفصلة بذاتها".

أضاف مصطفى محمد فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة موزمبيق غدا فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، " كل تركيزنا حاليا مع موزمبيق وأن نكسب ونحصد النقاط الثلاث".

تابع " ضربة البداية امام نيجيريا البطولة الماضية كانت صعبة ولكن عدلنا الأخطاء بعدها، الكرة في افريقيا تتطور ونلعب كل مباراة كأنها بطولة خاصة".

أكمل:" كلنا منتخب مصر وكلنا علي قلب رجل واحد.. نحارب لهدف معين وهو منتخب مصر وتحقيق الحلم، ونمتلك لاعبين كبار وجهاز فني على مستوى عال والحظ لم يحالفنا في بطولة الكاميرون ومن قبلها الجابون، ومحمد صلاح قائد بمعنى الكلمة وهو لاعب كبير نحاول أن نستفيد منه لاسعاد الجماهير".

