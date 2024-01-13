أنشيلوتي يفأجئ تشافي بتصريح مثير قبل نهائي السوبر الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - فاجأ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسطورة تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة بتصريح مثير وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة قائلا:" يقوم تشافي بعمل مثالي، ليس لديه الخبرة التي لدي، لأنه صغير جدا، حياته المهنية جيدة جدا، فهي تساعده على أن يكون واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم فكرة كيف رأى كرة القدم تساعده".

وأوضح: إنه وهم لإعداد هذا النوع من المباريات، لأن الجميع يراها هناك العديد من العوامل الجسدية والعاطفية هناك أيضا قلق بشأن القيام بذلك بشكل جيد".

وبشأن الانتقام من برشلونة أكد:" مدريد لا يلعب من أجل الانتقام، مدريد يخرج على أكمل وجه بسبب طلب هذا القميص، نحن نحترم المنافس، لقد فاز علينا في مناسبات أخرى، لكننا دائما جائعون".

وبخصوص حالة لاعبي الملكي البدنية والعقلية:" نحن بخير هناك راحة بال، تعافى الفريق، مدفوعا عاطفيا، نحن قريبون من اللقب وسنحاول الفوز".

