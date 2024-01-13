نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مالتر ماتزاري، المدير الفني لنادي نابولي تشكيل فريقه الرسمي ساليرنيتانا في المباراة التي ستجمع الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي وساليرنيتانا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة ساليرنيتانا

حراسة المرمى: بيرلوجي جوليني.

خط الدفاع: ماريو روي، خوان جيسوس، أمير رحماني، جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: جيانلوكا جايتانو، ستانسيلاف لوبوتكا، كايوستي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، خفيتشا كفاراتسخيليا، ماتيو بوليتانو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي ضد ساليرنيتانا عصر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD، بتعليق المعلق محمد أبو كبدة.