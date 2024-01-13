فيتوريا يكشف آخر استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن فريقه قوي وكبير ويمتلك تاريخ كبير في البطولات الأفريقية، مضيفا " نلعب البطولات لتحقيق الألقاب ونعمل بجد في جميع المباريات والبطولات"

فيتوريا يكشف آخر استعدادات منتخب مصر

تابع فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موزمبيق غدا فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023: " مستعدون للبطولة، فريق موزمبيق فريق رائع ولكن كما قلت نلعب للفوز دائما".

أكمل " نحترم جميع الفرق، واعرف ان المباراة الاولي وضربة البداية مهمة للغاية، وطموحتنا كبيرة في هذه البطولة ".

أردف " امتلك لاعبين كبار في منتخب مصر والكل جاهز للمشاركة وهناك منافسة قوية بينهم، محمد صلاح لاعب كبيرة ووجوده إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد".

اختتم حديثه قائلا " التنظيم جيد واشكر كوت ديفوار وكاف علي الاستقبال وأريد أن أهنئهم علي التنظيم واتمنى أن تكون بطولة رائعة".