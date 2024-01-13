نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاميرون تتعرض لضربة قوية قبل بداية كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إن قائد منتخب الكاميرون فينسنت أبو بكر أصيب خلال التدريبات وقد يضطر إلى الخروج من نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وخضع أبو بكر لفحوصات يوم السبت على أوتار الركبة، وأصيب في التدريبات يوم الجمعة، وبمجرد تقييم النتائج سيتم اتخاذ قرار بشأن مشاركته.

أبو بكر هو واحد من أربعة لاعبين فقط في تشكيلة الكاميرون لبطولة هذا الشهر في ساحل العاج وكان أيضًا ضمن الفريق الفائز في عام 2017، عندما فازت الأسود التي لا تقهر بالكأس في الجابون.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي خاض 97 مباراة دولية، في ثلاث نهائيات لكأس العالم مع الكاميرون وثلاث بطولات سابقة لكأس الأمم.

ولا يزال أمام الكاميرون خيار استبداله في تشكيلة الفريق قبل مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الثالثة أمام غينيا في ياموسوكرو يوم الاثنين.

