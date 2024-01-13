نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فلسطين: من الصعب على اللاعبين المحافظة على تركيزهم في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار مكرم دبوب مدرب المنتخب الفلسطيني، أن الجهاز الفني واللاعبين في كأس آسيا يشعر بالتعب الشديد بسبب الصراع في غزة، ولكن الاختلافات أن وجوده في البطولة يجب أن تملي على العالم ذلك " فلسطين موجودة".

وقال دبوب للصحفيين قبل المباراة الافتتاحية أمام إيران يوم الأحد: "بصراحة، الحفاظ على التركيز أمر صعب لأن اللاعبين يركزون في معظم الأوقات على الأخبار بعد التدريب أو قبله، حتى في الحافلة أثناء الذهاب للتدريب".

وأضاف "الجميع يركز على الأخبار وما يحدث، ولكن حتى مع ذلك، هناك رسالة نحتاج إلى إيصالها إلى العالم أجمع. لدينا مسؤولية كبيرة لأننا سفراء لكرة القدم الفلسطينية، لفلسطين ".

واختتم "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل ويستحق الحرية، ومن خلال المباريات، فإن تواجدنا وما سنقدمه في هذه البطولة يجب أن يكون رسالة للعالم أجمع بأن فلسطين موجودة”.

