عاجل - ننشر موعد والقنوات الناقله المجانية دون اشتراك لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو اليوم في كاس أمم إفريقيا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن منتخب ساحل العاج " كوت ديفوار " نظيره منتخب غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024، ستُقام المواجهة على ملعب ستاد إبيمبي "الحسن واتارا الأولمبي" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل ما يخص موعد مباراة ساحل العاج أمام غينيا بيساو ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو

تجري مساء اليوم السبت الموافق 13 يناير، على ملعب ستاد إبيمبي "الحسن واتارا الأولمبي"، مباراة انطلاق المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا، حيث يتنافس منتخب ساحل العاج مع غينيا بيساو.

من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ننشر موعد والقنوات الناقله المجانية دون اشتراك لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو اليوم في كاس أمم إفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2024

تحمل شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتم نقل مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو على قناة beIN AFCON 1 المخصصة لبث مباريات البطولة.

لمشاهدة مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو | اضغط هنــــا

تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

معلق مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو

يتولى المعلق حفيظ دراجي مهمة التعليق على مباراة ساحل العاج وغينيا، المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم.

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طاقم تحكيم مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو اليوم في كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن طاقم تحكيم مصري، لإدارة المباراة الافتتاحية مساء اليوم

حكم ساحة: أمين عمر.

مساعد أول: محمود أبوالرجال.

مساعد ثان: أحمد حسام طه.

الحكم الرابع: محمد معروف.

حكم الفيديو VAR: محمود عاشور.

حكم فيديو مساعد: محمود البنا.

ننشر موعد والقنوات الناقله المجانية دون اشتراك لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو اليوم في كاس أمم إفريقيا 2024

تشكيل كوت ديفوار المتوقع أمام غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2024

من المتوقع أن يبدأ جان لويس جاسيت، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، تشكيل "الأفيال" أمام غينيا بيساو كالتالي:

حراسة المرمى : يحيى فوفانا.

: يحيى فوفانا. خط الدفاع: سيرج أورييه، إيفان نديكا، عثمان ديوماندي، يلفريد سينجو.

سيرج أورييه، إيفان نديكا، عثمان ديوماندي، يلفريد سينجو. خط الوسط : سيكو فوفانا، إبراهيم سانجاريه، فرانك كيسي.

: سيكو فوفانا، إبراهيم سانجاريه، فرانك كيسي. خط الهجوم: سيمون أدينجرا، سيباستيان هالر، جوناثان بامبا.

لمشاهدة مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو | اضغط هنــــا

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024

المجموعة الأولى:

كوت ديفوار

نيجيريا غينيا الاستوائية

غينيا بيساو.

المجموعة الثانية:

مصر

غانا

كاب فيردي

موزمبيق.

المجموعة الثالثة:

السنغال

الكاميرون

غينيا

جامبيا.

لمشاهدة مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو | اضغط هنــــا

المجموعة الرابعة:

الجزائر

بوركينافاسو

موريتانيا

أنغولا.

المجموعة الخامسة:

تونس

مالي

جنوب إفريقيا

ناميبيا.

المجموعة السادسة: