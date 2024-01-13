نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالاتحاد الكاميروني يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" مدة غياب أبو بكر وموقفه من المشاركة في الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيغيب مهاجم المنتخب الكاميروني، فنسنت أبو بكر، عن قائمة الأسود، في دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

مدة غياب أبو بكر وموقفه من المشاركة في الكان

وأشار مسؤول في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، لـ " دوت الخليج الرياضي " أن أبو بكر سيتواجد في قائمة الفريق في كوت ديفوار، على أن يشارك بداية من دور الستة عشر، وبناء على ذلك لن يتم استبداله بلاعب جديد.

ويغيب أبو بكر عن مواجهة غينيا يوم الاثنين 15 يناير، بعد إصابته في تدريبات الجمعة.

وأصيب لاعب بشكتاش، هداف كأس إفريقيا الأخيرة برصيد ثمانية أهداف، بتمزق في الفخذ، مما قد يمثل صداعًا حقيقيًا لريجوبيرت سونج، خلال مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2023.

وفي المجموعة الثالثة، التي تضم السنغال وغامبيا، تأمل الكاميرون أن تحقق أداء أفضل مما كانت عليه في 2022، على أرضها، حيث فاز فينسينت أبو بكر ورفاقه بالميدالية البرونزية ضد بوركينا فاسو.