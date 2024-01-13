نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإثارة تتجدد" تشافي يعلق على مواجهة أراوخو مع فينيسيوس في نهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل فريق برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد غدا الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، في السعودية.

ويعرف بأن مواجهة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو مع البرازيلي فينيسيوس جونيور تكون مليئة بالإثارة بسبب كثرة الالتحامات بينهما.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة عن مواجهة رونالد أراوخو مع فينيسيوس:" لا يمكنني إعطاء أي معلومات لأنني سأقدم معروفًا لأنشيلوتي، سترون غدًا".

وتابع:" أراوخو أينما يلعب هو ضمان على المستوى الدفاعي وكيف تحسن مع الكرة، لقد تحسن كثيرًا مع الكرة".

ويواجه برشلونة نظيره فريق ريال مدريد مساء غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في نهائي كأس السوبر الإسباني وذلك على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

