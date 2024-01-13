مصعب البطاط: كلاعبين فلسطينيين لدينا رسالة يمكننا إيصالها إلى العالم

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أحمد جودة - القاهرة -

ظهر كابتن المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط قائد المنتخب الفلسطيني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إيران في كأس آسيا قطر 2023.

مصعب البطاط: كلاعبين فلسطينيين لدينا رسالة

وقا البطاط إن توقف النشاط الرياضي في غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان له آثار سلبية على اللاعبين الذين خاضوا معسكرات تدريبية خارج المنطقة بسبب النزاع.

كما أعرب عن أمله في أن يؤدي وجوده في كأس آسيا إلى إيصال رسالة إلى العالم.

وقال: “كلاعبين فلسطينيين، لدينا رسالة يمكننا إيصالها إلى العالم أجمع، وهي أن المنتخب الفلسطيني والدولة دولة مثل جميع الدول الأخرى التي لها الحق في المشاركة وتكون جزءًا من أي بطولة في أي مكان”.

وأضاف: "أتمنى أن تكون كل هذه الظروف بمثابة دفعة إيجابية لنا كلاعبين لتقديم أفضل نتيجة لأن شعبنا يستحق ذلك حقًا، وجماهيرنا تستحق ذلك".

واختتم: نمر بظروف صعبة، لكن عليها التغلب عليها هنا في قطر ".