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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب منتخب أنغولا بيدرو غونسالفيس على الدور المحوري الذي سيلعبه التركيز الكامل في مواجهة الجزائر بينما يستعد منتخب بالانكا نيغراس للمباراة الصعبة في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية.

مدرب أنجولا يؤكد التركيز التام قبل مواجهة الجزائر

تشكل المواجهة المقررة في 15 يناير، أمام بطل كأس الأمم الأفريقية 2019 تحديًا كبيرًا لأنغولا، ويدرك غونسالفيس تمامًا حجم المهمة التي أمامه.

وأعرب غونسالفيس عن ثقته في تماسك فريقه ووحدته، مستشهدًا بالتطورات الإيجابية خلال الحصص التدريبية والمباريات التحضيرية.

وشدد على أهمية السماح لجميع اللاعبين بالمشاركة في المباريات التحضيرية، مؤكدا على الأهمية الجماعية لكل فرد في الفريق.

صرح غونسالفيس "نعلم أن الجزائر خصم هائل؛ النتائج تتحدث عن نفسها، الإمكانيات الرياضية للجزائر تتحدث عن نفسها، وكذلك استثماراتها، لذا، يجب أن نكون أقوياء ومركزين وشجعان لما ينتظرنا، مما يؤكد خطورة اللقاء المرتقب ".

ومع ذلك، مع دخول الفريق المرحلة النهائية من التحضير للمباراة الحاسمة ضد الجزائر، شدد غونسالفيس على الحاجة المتزايدة إلى التركيز المطلق.

ويأمل الفريق الذي وصل إلى ربع نهائي 2010 في المضي قدمًا في البطولة المقبلة بعد غيابه عن النسخة الأخيرة في الكاميرون.