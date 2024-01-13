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أحمد جودة - القاهرة - يتبنى جان لويس جاسيت مدرب ساحل العاج نهجا حذرا ومحترما، معترفا بكفاءة غينيا بيساو قبل المباراة الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية 2023.

مدرب ساحل العاج يعترف بكفاءة غينيا بيساو قبل المباراة الافتتاحية

تسلط الأضواء الآن على مباراة السبت، حيث تواجه ساحل العاج، المضيفة غينيا بيساو، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 على ملعب الحسن واتارا الأولمبي في إبيمبي.

وفي حديثه قبل المباراة أكد جاسيت على حدوث تحول في المنظور، قائلًا: "لم تعد هناك فرق صغيرة".

كما أن المدرب عازم على عدم الاستهانة بأي منافس في البطولة المرموقة "إنه فريق فاز على نيجيريا، لقد شاهدنا للتو المباريات الأخيرة، إنه فريق يحب المعاناة والهجمات المرتدة. أنت بحاجة إلى إتقان فني وإنهاء جيد."

وأكد جاسيت على المكانة المتساوية لجميع الفرق في المسابقة، قائلا: "المباراة تظل مباراة. لم تعد هناك فرق صغيرة".

وشدد على أهمية البداية الجيدة واحترام التعليمات مع إدراك خطورة غينيا بيساو في شن الهجمات المرتدة.

الأفيال عازمة على الفوز بلقبها الثالث بعد أن توجت باللقب آخر مرة في 2015 بعد فوزها على النجوم السوداء بركلات الترجيح بعد تعادل مثير في غينيا الاستوائية.