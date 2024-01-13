كويسي نيانتاكي يحث مدرب منتخب غانا على استغلال اللاعبين الشباب للفوز بالكان

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أحمد جودة - القاهرة - نصح الرئيس السابق للاتحاد الغاني لكرة القدم، كويسي نيانتاكي، مدرب بلاك ستارز، كريس هيوتون، بإشراك لاعبين شباب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقبلة.

كويسي نيانتاكي يحث مدرب منتخب غانا على استغلال اللاعبين

ويعتقد نيانتاكي أن الثقة في اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بالسرعة والمهارات والقدرة على التحمل ستساعد الفريق على النجاح وربما الفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ عام 1982.

وفي حديثه إلى " ستار أفم أم " ومقرها أكرا، شدد نيانتاكي على أهمية الاستفادة من نجاحات غانا السابقة، مثل وصول الفريق إلى النهائي في أنجولا حيث أشرك لاعبين شباب.

وشجع هيوتون على التحلي بالشجاعة في قراراته التدريبية وعدم التأثر بالأسماء الكبيرة.

وأضاف: "إذا كان لدينا مدربون شجعان، فسوف نقوم بعمل جيد".

وتابع "في بعض الأحيان قد يتم إقناع المدربين بالأسماء الكبيرة، لكن الأمر لا يتعلق بذلك دائمًا ".

واستمر: "يجب على كريس هيوتون أن يستلهم تجربة أنجولا حيث تم إشراك لاعبين شباب وتمكنا من الوصول إلى النهائيات ".

وواصل "إذا كان لديك لاعبون يتمتعون بالسرعة والمهارات والقدرة على التحمل، أعتقد أنه يمكننا القيام بعمل جيد وأعتقد أن هذا ما يجب على المدرب فعله ".

وأضاف: "أعتقد أنه بهذا يمكننا الفوز باللقب".

ويعتقد نيانتاكي أنه مع النهج الصحيح والتركيز على الشباب، يمكن لغانا أن تفوز بلقبها القاري الخامس.

سيبدأ بلاك ستارز مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة الرأس الأخضر في 14 يناير 2024، تليها مباريات ضد مصر وموزمبيق.