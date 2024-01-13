خوليسو موداو: الخبرة القارية ستكون أساسية لجنوب إفريقيا في الكان

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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد مدافع جنوب إفريقيا، خوليسو موداو، أن خبرة اللاعبين الأساسيين في القارة ستكون مفيدة عندما يبدأ منتخب بافانا بافانا مشواره في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار يوم الثلاثاء.

خوليسو موداو: الخبرة القارية ستكون أساسية لجنوب إفريقيا

وصلت جنوب إفريقيا إلى كورهوجو، كوت ديفوار يوم الخميس 11 يناير حيث ستلعب جميع مبارياتها في المجموعة الخامسة على ملعب أمادو جون كوليبالي المبني حديثًا، وهو نفس الملعب الذي توجت فيه سيدات ماميلودي صنداونز من جنوب إفريقيا مؤخرًا ببطولة الكاف للسيدات.



موداو، الذي يلعب مع ماميلودي صنداونز، قال خلال حديثه لموقع الكاف، إن الخبرة في القارة ستكون حيوية للفريق لتحقيق النجاح في البطولة القارية.

وقال "لن يكون الخروج من مجموعة سهلة، ولكن أعتقد أن لدينا جودة في الفريق مع لاعبين صغار وجائعين. نريد أن نتأكد من أننا نكتب التاريخ معًا، أعتقد أن وجود لاعبين يلعبون في دوري أبطال أوروبا سيساعدنا كثيرًا، لا يمكنك مقارنته بالدوري المحلي لأن الشدة ليست هي نفسها. لذلك أعتقد أنه سيساعدنا كثيرًا ".

وأشار موداو: "لقد لعبنا معًا لفترة طويلة الآن كفريق وأنا ممتن لوجودي هنا وأريد عرض موهبتي".

بالإضافة إلى موداو وزملائه في فريق صنداونز، يمتلك بافانا بافانا بيرسي تاو الذي لا يتمتع بخبرة قارية فحسب، بل عاد مؤخرًا بميدالية برونزية من كأس العالم للأندية مع العملاق المصري، الأهلي.

ويقود الفريق أيضًا الفائز السابق بكأس الأمم الأفريقية هوجو بروس الذي قاد الكاميرون إلى اللقب في عام 2017.

والان "إنه مهم جدًا. إنه مدرب جيد جدًا. مدرب ذو خبرة وأعتقد أنه إذا تمكنا من تطبيق ما يريد منا أن نطبقه بالضبط، فيمكننا تحقيق ذلك ".

وتقع جنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة مع تونس وجارتي ناميبيا ومالي، وسيبدأ المنتخب مشواره بمواجهة مالي يوم الثلاثاء، حيث يأمل في تحقيق أول نجاح قاري له منذ عام 1996.