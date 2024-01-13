نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من تشافي قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة بتصريحات قوية قبل ملاقاة غريمه نادي ريال مدريد مساء غدا الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

تعليق ناري من تشافي قبل مواجهة ريال مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني مساء غدا الأحد في المملكة العربية السعودية عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة قائلا:" لدي شعور بأن مدريد أقوى عندما يكون برشلونة أقوى، منذ أن اصبحت مدرب، إذا فزنا بأي لقب كان علينا المرور عبر ريال مدريد سواء في العام الماضي في نهائي السوبر أو في الليجا ايضًا".

وأوضح:" علينا التغلب عليهم، إنهم يتفاعلون عندما يرون برشلونة قوي، في العام الماضي فزنا بلقبين وهذا العام نحن نقاتل لأجل هذا اللقب، مدريد أقوى عندما نكون نحن أقوى".

وأردف تشافي:" هذا العام لعبنا بشكل جيد للغاية ضد إشبيلية وأتلتيكو وريال مدريد رغم حتى أننا خسرنا حيث كنا نستحق أكثر من ذلك بكثير".