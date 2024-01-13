نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب قطر يعلن غياب مدافعه أمام طاجيكستان في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتخب القطري الأول لكرة القدم، عن افتقاده لجهود مدافع الفريق، خلال المواجهة المقبلة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويفتقد منتخب قطر جهود مدافعه همام الأمين، خلال المواجهة المقبلة أمام نظيره طاجيكستان بكأس أمم آسيا.

وشارك همام الأمين خلال دقائق قليلة بالمباراة الإفتتاحية أمام منتخب لبنان، حيث ظهر كبديلا لمحمد وعد في الدقيقة 72 من زمن المباراة، ليخرج مستندا على العكازات نهاية المباراة.

وحقق منتخب قطر الفوز على حساب نظيره منتخب لبنان، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا.

تفاصيل إصابة همام الأمين قبل مواجهة طاجيكستان

وكشف الجهاز الطبي لمنتخب قطر، عن حقيقة إصابة مدافع الفريق همام الأمين وإمكانية مشاركته في مباراة المنتخب المقبلة أمام نظيره طاجيكستان.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، ولن يلحق بمباراة المنتخب المقبلة، أمام نظيره طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا 2024.

وتعرض همام الأمين لالتواء قوي في الكاحل، فيما أكد التقرير الطبي المبدئى أن اللاعب قد يغيب 6 أسابيع عن المشاركة.

ترتيب مجموعة قطر في كأس آسيا 2024

وأوقعت قرعة كأس آسيا منتخب قطر في المجموعة الأولي التي تضم منتخبات الصين ولبنان وطاجيستان.

ويحتل منتخب قطر صدارة المجموعة الأولي بعد فوزه على حساب نظيره لبنان بثلاثية دون رد، برصيد 3 نقاط، فيما يواجه منتخب الصين نظيره طاجيكستان اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.