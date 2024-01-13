نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد موسى يطلب دعم الجماهير قبل مواجهة غينيا الاستوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كابتن منتخب نيجيريا أحمد موسى إن منتخب نيجيريا وضعوا خيبة الأمل بعد خروجهم المبكر من كأس الأمم الأفريقية 2021 وراءهم وهم مستعدون للتألق هذه المرة في كوت ديفوار.

وسيبدأ النسور السوبر مشوارهم في كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهة غينيا الاستوائية على ملعب ألاسان كواتارا، إبيمبي، أبيدجان، يوم الأحد.

بدأ منتخب النسور مشوارهم في الكاميرون بطريقة قوية، حيث فازوا بجميع مبارياتهم الثلاث في مرحلة المجموعات.

لكن البطل ثلاث مرات خرج من دور الـ16 على يد نسور قرطاج؛ كما تعرض رجال خوسيه بيسيرو لانتقادات واسعة النطاق بسبب بدايتهم السيئة في تصفيات كأس العالم 2026.

ألقت الهزيمة أمام نجوم سيلي الغينية في مباراة ودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية بظلال من الشك على فرص الفريق في الفوز باللقب الرابع في كوت ديفوار 2023.

ماذا قال أحمد موسى في المؤتمر الصحفي؟

ومع ذلك، فإن موسى متفائل بأن فريق سوبر إيجلز سيحقق أداءً جيدًا في المنافسة.

وقال موسى في مؤتمر صحفي في أبيدجان يوم السبت "الخروج مبكرا من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة كان مخيبا للآمال حقا ولا نريد تكرار ذلك".

وأضاف "ليس علينا أن نتحدث كثيرًا في وسائل الإعلام، سنتحدث على أرض الملعب ".

واختتم "يجب على النيجيريين أن يؤمنوا بنا، ولن نخذلهم."