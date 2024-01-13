نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوسيه بيسيرو: لا نزال نمتلك فريقًا قويًا رغم الإصابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوسيه بيسيرو، المدير الفني لنيجيريا، لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم السبت، عشية المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023 للنسور أمام غينيا الاستوائية.

يهدف سوبر إيجلز للفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة لكنهم يواجهون أزمة إصابة مع انسحاب لاعبين في التشكيلة الأساسية المثالية لهم وهما ويلفريد نديدي وفيكتور بونيفاس الذين انسحبوا من الفريق بسبب الإصابات.

كما انسحب لاعب ثالث في مهاجم ريال سوسيداد، صادق عمر، من التشكيلة بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة ودية أمام غينيا يوم الاثنين.

أضاف الاتحاد النيجيري لكرة القدم الحسن يوسف وتيريم موفي وبول أونواتشو إلى التشكيلة النهائية لتعويض غياب نديدي وبونيفاس وصادق.

واستيقظ بيسيرو ولاعبوه على أخبار جيدة يوم السبت بوصول كيليتشي إيهيناتشو وبول أونواتشو، ليصل إجمالي عدد اللاعبين في المعسكر إلى أربعة وعشرين لاعبًا.

أكد المدرب البرتغالي البرتغالي مجددًا أن مدرب ليستر سيتي والطاقم الطبي أخبروه أن إيهيناتشو تعافى تمامًا من إصابته وسط تقارير تشير إلى أن المهاجم لم يكن جاهزًا بعد.

ماذا قال بيسيرو في المؤتمر الصحفي؟

وقال بيسيرو، وهو يقدم تحديثًا عن فريقه: "فيما يتعلق بكيليتشي، تحدثنا مع ليستر ليقوم بالعلاج والتعافي هناك لأن ليستر لديه ظروف جيدة للتعافي ".

وأضاف "لقد وصل هذا الصباح في الرابعة صباحًا، لقد تعافى تمامًا، هذه هي المعلومات التي تلقيتها من الجهاز الفني والطاقم الطبي من ليستر ".

وتابع "فيما يتعلق بإصابة بونيفاس، سيصل موفي غدًا الساعة 8 مساءً، إصابة صادق أيضًا، وصل أونواتشو هذا الصباح في الساعة 4 صباحًا ".

واختتم "ليس جيدًا بالنسبة لهم اللاعبون المصابون، لأنهم أرادوا اللعب في هذه البطولة. في بعض الأحيان يقاتلون الأندية القادمة، بالطبع الأندية الأوروبية تفضل البقاء في البطولة بدلًا من العودة".