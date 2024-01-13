نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالناصر زيدان: مستشفى الناس من المستشفيات العالمية ولازم نحافظ عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب الإعلامي عبدالناصر زيدان، الجميع بتحري الدقة من الجميع بسبب الأخبار والشائعات المتداولة حول أزمة مستشفى الناس وتبرعها للزمالك.



وقال زيدان في تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إننا لا بد أن نحافظ على الأشياء الخيرية ويجب أن نضع التعصب والأهلي والزمالك جانبا في هذه الأمور.

وأضاف، الزمالك أخطأ في بيانه والجميع يخطأ، وقام بتصحيح بيانه عبر منصاته الرسمية، لتقوم من جانبها مستشفى الناس بالرد، كان لا بد أن تنتهي الأمور إلى هذا الحد.

وأكمل، أن مستشفى الناس موجودة في شبرا الخيمة، وعندما تدخل المستشفى فإنك خارج مصر من شدة التطور الكبير داخل المبنى.

وتابع، إذا دخلت المستشفى سوف تشعر وتتنفس الهواء النقي بنسبة 100%، بالإضافة لنسبة الأمان العالمية والأجهزة التي على أعلى مستوى، والمبنية من أيادي الناس لتشفي قلوب الناس.

ومن جانبه صرح حاتم الملا المدير التنفيذي لمستشفى الناس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب الشمس" قائلا،

أن نادي الزمالك بالطبع أخطأ في صياغة البيان ولا يمكن أن نتبرع بالأموال المتبرعة.