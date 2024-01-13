نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البحرين المتوقع لمواجهة كوريا الجنوبية في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب البحرين الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية، وذلك في افتتاح مباريات بطولة كأس آسيا في موسمه الحالي 2024.

موعد مباراة منتخب البحرين ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب البحرين، مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، يوم الإثنين المقبل الموافق 15 من شهر يناير الجاري، في الجولة الأولى ببطولة كأس آسيا.

وستنطلق صافرة مباراة المنتخب البحريني، مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب البحرين المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

الدفاع: محمد عادل - وليد الحيام - أمين بنعدي - هزاع علي.

الوسط: محمد الحردان - إبراهيم الوالي - محمد مرهون - كميل الأسود - موسيس.

الهجوم: عبد الله الحشاش.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد كوريا الجنوبية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس آسيا هذا الموسم، وتحديدا عبر قناة beIN AFC.