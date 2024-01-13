أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة بطا وبهتيم في دوري القسم الثالث

انتهت مباراة مركز شباب بطا ونظيره فريق بهتيم بفوز بطا بهدفين مقابل هدف في مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة.

خاض بطا المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: إبراهيم أحمد

خط الدفاع: إيهاب محمد،أحمد فوزي،محمد نبيل، محمود محمد، أحمد سامي

خط الوسط: أبو بكر، دونجا،صقر، أحمد عماد

خط الهجوم: أحمد عادل، محمد لبيب



تقدم فريق بطا في الدقائق الأولي من عمر الشوط الأول عن طريق أحمد عادل.



كما أحرز " أحمد عادل " الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وشهد الشوط الثاني هدف لفريق بهتيم من ركلة جزاء.



الفوز يرفع رصيد بطا إلي 14 نقطة في المركز الثالث عشر.