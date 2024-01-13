نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب تنزانيا يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل منتخب تنزانيا تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة المغرب في كأس الأمم الإفريقية.

يسعى عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت قائمة منتخب تنزانيا استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية على النحو التالي

حراسة المرمى: كويسي كاواوا، وبينو كاكولانيا، وآيشي مانولا.

خط الدفاع: محمد حسين، وباكاري موامنييتو، وديكسون جوب، ونيكسون كيباباج، ومويندا، ولوساجو موايكندا، وآدم كاسا، وزيو شيبي نديتي، وميانو دانيلو، وجون مارك.

خط الوسط: مزاميرو ياسين، وسوسبيتر باجانا، ويوسف كاغوما، وأدولف بتيجيكو، وتارين ألاراخيا، وروبرتو نديتي، ولاداكي شاسامبي.

خط الهجوم: سيمون مسوفا، وكيبو دينيس، وعبدو الحمسي سليمان، وسعيد خميس، وإدوين بالوا.

موعد مباراه منتخب تنزانيا والمغرب في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب تنزانيا لمواجهة منتخب المغرب ضمن لقاءات الجولة الأولى من منافسات كأس الامم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم.