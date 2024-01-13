نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ثقة في الله نجاح".. محمد رمضان يحيي اليوم افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالأغنية الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم السبت حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، في تمام الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة وذلك قبل الاستعداد لانطلاق المباراة الافتتاحية والتي تقام بين منتخب كوت ديفوار ضد غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولي.

ونشر النجم محمد رمضان من استعدادات كأس أمم إفريقيا لحفل الافتتاح قائلا:" إن شاء الله هتشوفوني الليلة في افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالأغنية الرسمية للبطولة.. بسم الله هفتتحها وهختمها، ثقة في الله نجاح".



وقد وصل النجم محمد رمضان إلى أبيدجان بكوت ديفوار، لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، لتقديم حفل غنائي مميز.

وقام محمد رمضان بنشر تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمى على فيسبوك قائلا: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأننى العربى الوحيد فى الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدى هذا النجاح لجمهورى المصرى أولًا صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهورى العربى الغالى.. ثقة فى الله نجاح مستمر".

القنوات الناقلة لحفل افتتاح أمم إفريقيا 2023

وتبث أولى المباريات الافتتاحية في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وينطلق موعد المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، التي تقام على الملعب الوطني في تمام الساعة العاشرة مساء.