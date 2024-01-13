نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| تعليمات خاصة لمحمود علاء.. وتدريبات إضافة لعواد وأوباما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية للفريق عصر اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، ضمن استعدادات الفارس الأبيض للفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية في صالة "الجيمانيزيوم" قبل النزول إلى أرض الملعب لخوض المران الجماعي.

جلسة تجمع معتمد جمال باللاعبين

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة، ضمن الاستعدادات لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشهدت الجلسة حديث من المدير الفني عن الفترة المقبلة، والبرنامج الذي سيتم تنفيذه خلال الأيام التي تسبق السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لخوض معسكر خارجي.

وشرح معتمد جمال خلال حديثه مع اللاعبين بعض الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران، بجانب توضيح بعض النقاط المهمة بخصوص طريقة اللعب.

ثنائي الزمالك يغيبان عن التدريبات

غاب حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التدريبات الجماعية للفريق، ويغيب اللاعبان بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي الحالي والمشاركة في الدورة الودية المقرر لها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

فقرة للتدريب على بدء الهجمات

قسم الجهاز اللاعبين إلى مجموعتين، خلال التدريبات الجماعية، وشهدت الفقرة التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة بالتسليم والتسلم، والضغط الجماعي على المنافس مع استخلاص الكرة وبدء الهجمة.

فقرة فنية خاصة بمران الزمالك

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة، خلال التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشهدت الفقرة التركيز على تنفيذ الضربات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، بجانب التركيز على التسديدات على المرمى من مسافات مختلفة.

لاعبي الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد جمعة ونيمار

احتفل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد الثنائي عبدالله جمعة وسيد عبدالله نيمار، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض.

وقام لاعبو الفريق الأبيض بتنظيم ممر شرفي لعبدالله جمعة وسيد عبدالله نيمار على هامش التدريبات الجماعية اليوم للاحتفال بعيد ميلاد الثنائي.

تقسيمة قوية بمران الزمالك

خاض لاعبي الزمالك تقسيمة قوية، في ختام التدريبات الجماعية، وشهدت التقسيمة تنفيذ العديد من الأفكار الفنية تحت إشراف معتمد جمال المدير الفني للفريق، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة التي شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق.

تعليمات خاصة لمحمود علاء

منح معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لمحمود علاء، خلال التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب الأبيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشرح المدير الفني للاعب بعض المهام الخططية والفنية المراد تنفيذها خلال المران، بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة عقب تعافيه من الإصابة.

تدريبات إضافية لعواد وأوباما

خاض محمد عواد ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية إضافية عقب انتهاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخضع الثنائي لبعض التدريبات البدنية دون الكرة بالركض حول الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، عقب انتهاء المران الجماعي للأبيض.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.