نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الروح الرياضية هي سر نجاح المنتخب.. كهربا ينشر صورة له برفقة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بنشر صورة له جمعته برفقة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، خلال تدريبات المنتخب الوطني، وسرعان ذلك أعاد محمد صلاح بمشاركة الصورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

كهربا ومحمد صلاح

وتنطلق اليوم السبت حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، في تمام الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة وذلك قبل الاستعداد لانطلاق المباراة الافتتاحية والتي تقام بين منتخب كوت ديفوار ضد غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولي.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح أمم إفريقيا 2023

وتبث أولى المباريات الافتتاحية في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وينطلق موعد المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، التي تقام على الملعب الوطني في تمام الساعة العاشرة مساء.