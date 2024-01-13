نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف قاتل.. نابولي يخطف فوزًا ثمينًا أمام ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي من تحقيق فوز ثمين أمام نظيره ساليرنيتانا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا"، وذلك في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

ويحتل نابولي بعد هذا الفوز المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة سبع مباريات، فيما يتذيل فريق ساليرنيتانا الترتيب برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ستة لقاءات وخسارة إثنتي عشرة مباراة.

أحداث مباراة نابولي وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

سجل أنطونيو كاندريفا أول أهداف اللقاء لصالح ساليرنيتانا في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من دوماغوي باراداريتش إلى زميله كاندريفا الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل ماتيو بوليتانو لصالح نابولي في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 4+45 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بوليتانو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وكاد أن يسجل خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لصالح نابولي في الدقيقة 82، بعد أن توغل بالكرة من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة رائعة ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وأحرز أمير رحماني الهدف الثاني لصالح نابولي في الدقيقة 6+90، بعد ركلة حرة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس ليتابعها دييجو ديم برأسية، استقبلها رحماني بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.