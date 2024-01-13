نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير كوت ديفوار تتجه لمشاهدة افتتاح كأس الأمم الأفريقية ضد غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتجهت اليوم السبت جماهير كوت ديفوار للملعب الوطني لمتابعة ومشاهدة المباراة الافتتاحية لمنتخبهم ضد فريق غينيا بيساو في المواجهة المرتقبة التي تقام بعد ساعات قليلة، وتسبقها حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا والذي يقدمها النجم محمد رمضان برفقة المغنية النيجيرية يمي ألادي.

وتنطلق اليوم السبت حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، في تمام الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة وذلك قبل الاستعداد لانطلاق المباراة الافتتاحية والتي تقام بين منتخب كوت ديفوار ضد غينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولي.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح أمم إفريقيا 2023

وتبث أولى المباريات الافتتاحية في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023 عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وينطلق موعد المباراة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، التي تقام على الملعب الوطني في تمام الساعة العاشرة مساء.