تفاصيل مران المصري استعدادا لمواجهة البنك الأهلي بكأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مرانه الأساسي اليوم السبت على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره البنك الأهلي بالجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة.

تفاصيل مران المصري استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

وحرص علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض النقاط الخططية والفنية من أجل تطبيقها خلال مواجهة البنك الأهلي والتأكيد على التركيز واللعب بجدية من أجل الصعود للدور المقبل بالبطولة.

قام لاعبو الفريق بأداء بعض التدريبات البدنية المتنوعة تحت إشراف وائل رأفت المعد البدني وبعدها بدأ اللاعبون التدريب بالكرة على مجموعات.

فيما أدى ثلاثي حراس المرمي محمود جاد، عصام ثروت، أحمد شحاتة تدريبات منفردة، تحت إشراف مصطفي محمود مدرب الحراس.

واختتم الجهاز الفني المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري في مواجهة نظيره البنك الأهلي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء الموافق السابع عشر من الشهر الجاري.

ويتكون جهاز المصري بقيادة علي ماهر مديرا فنيا ومحمد عبد الكريم مدربا عاما وأمين عمر مدربا مساعدا ومصطفى فتحي مدربا لحراس المرمى، والدكتور محمود الشحات رئيسا للجهاز الطبي، ووائل رأفت معدا بدنيا وعبد الرحمن الزغبي محللا للأداء.