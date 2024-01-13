نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي أمام ساليرنيتانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي أمام ساليرنيتانا مساء اليوم السبت على ملعب "دييجو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الكالتشيو.

وتمكنت كتيبة مالتر ماتزاري من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي نابولي الثنائي ماتيو بوليتانو وأمير رحماني في الدقيقتين 4+45 و6+90، فيما سجل أنطونيو كاندريفا هدف ساليرنيتانا الوحيد عند الدقيقة 19.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يأتي إي سي ميلان المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

1- إنتر ميلان: 48 نقطة.

2- يوفنتوس: 46 نقطة.



3- ميلان: 39 نقطة.

4- فيورنتينا: 33 نقطة.

5- بولونيا: 32 نقطة.

6- نابولي: 31 نقطة.

7- أتالانتا: 30 نقطة.

8- لاتسيو: 30 نقطة.

9- روما: 29 نقطة.

10- تورينو: 28 نقطة.

11- مونزا: 25 نقطة.

12- جنوي: 22 نقطة.

13- ليتشي: 21 نقطة.

14- ساسولو: 19 نقطة.

15- فروزينوني: 19 نقطة.

16- أودينيزي: 17 نقطة.

17- كالياري: 15 نقطة.

18- هيلاس فيرونا: 14 نقطة.

19- إمبولي: 13 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 12 نقطة.