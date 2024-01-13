نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة نابولي ضد ساليرنيتانا اليوم السبت 13-1-2024 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة نابولي وساليرنيتانا بفوز الآزوري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة نابولي ضد ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي

افتتح أنطونيو كاندريفا أول أهداف اللقاء لصالح ساليرنيتانا في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من دوماغوي باراداريتش إلى زميله كاندريفا الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل ماتيو بوليتانو لصالح نابولي في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 4+45 عن طريق ركلة جزاء، نفذها بوليتانو بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز أمير رحماني الهدف الثاني لصالح نابولي في الدقيقة 6+90، بعد ركلة حرة، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس ليتابعها دييجو ديم برأسية، استقبلها رحماني بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.